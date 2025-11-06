Paredes: “Es uno de los partidos más importantes de mi carrera”

El mediocampista de Boca Leandro Paredes habló acerca del Superclásico de este domingo ante River y aseguró que “es uno de los partidos más importantes de mi carrera”.

Paredes, que es la gran figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda, jugará por primera vez como titular ante River.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el mediocampista colombiano de River Juan Fernando Quintero, Paredes reconoció que “para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores. Va a ser muy lindo”.

Al ser consultado por el mal momento que atraviesa River y la posibilidad de profundizar esta situación, Peredes aclaró que “nosotros pensamos solamente en nosotros y en preparar el partido de la mejor manera para el domingo y así quedarnos con los tres puntos. Lo que pase del otro lado es problema de ellos”.

Con respecto a la certeza de que jugará por primera vez como titular en un Superclásico, el mediocampista que también es una pieza clave en la Selección argentina confesó: “Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, con esta edad y al 100%. Es un sueño jugar este tipo de partidos... La importancia y responsabilidad cambió muchísimo con respecto a lo que fueron mis primeros Superclásicos. Sé lo que conlleva todo esto y lo disfruto”.

Y añadió: “Es un partido muy importante no solo por ser un clásico, sino que por ganar clasificamos a la próxima Libertadores, que es uno de nuestros objetivos”.

Por otra parte, subrayó que “el Boca-River uno de los clásicos más importantes del mundo, junto al del Real Madrid y Barcelona. Voy a tratar de disfrutarlo y de hacer lo mejor posible”.

Boca llega a este Superclásico en un sólido momento en el Torneo Clausura, donde ganó tres de sus últimos cuatro partidos, lo que le permitió ubicarse primero en la Zona A con 23 puntos. Además, en caso de ganarle a River se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2026, torneo en el que no disputa la fase de grupos desde el 2023.