EEUU redujo el tráfico aéreo

La Administración de Donald Trump decidió recortar el tráfico aéreo un 10% en 40 aeropuertos de Estados Unidos para tratar de aliviar la presión sobre los controladores aéreos, afectados por el cierre del gobierno federal ante la incapacidad de republicanos y demócratas de ponerse de acuerdo para extender el presupuesto. El bloqueo presupuestario cumplió este martes 35 días, el más duradero de la historia.

El shutdown, como se denomina al cierre gubernamental, causó el cierre o una actividad mínima de decenas de agencias estatale. Pero los controladores aéreos federales no están recibiendo su salario debido a las limitaciones presupuestarias y 3.000 de los 14.000 puestos de controladores en el país estaban vacantes antes del cierre.