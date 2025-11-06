Concluye la fase de grupos y se busca un protagonista para los cuartos de final

Con un boleto en juego para los cuartos de final, se disputa la 12º fecha del torneo Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes.

Para cubrir la última plaza en los playoffs hay dos candidatos: Alvear y Hércules, que jugarán en diferentes días.

Los equipos capitalinos tienen 15 puntos pugnan por ocupar el cuarto puesto en la Zona B.

Hércules visitará este viernes a Amad, mientras que Alvear se presentará en Monte Caseros para jugar contra el invicto San Lorenzo.

Alvear clasificará si logra el triunfo, pero también lo hará si Hércules pierde en Goya.

Por su parte, el equipo del barrio Libertad avanzará a la próxima ronda solamente si supera a Amad y Alvear pierde contra San Lorenzo.

La otra expectativa pasa por conocerse las posiciones finales y así armar los cruces de cuartos de final.

El programa de partidos de la última fecha (12) de la etapa de grupos es el siguientes:

Jueves 6

21.30 Atlético Saladas vs. Sportiva Esquinense.

Viernes 7

21.30 Español de Santa Lucía vs. Pingüinos.

22.00 Amad vs. Hércules.

Sábado 8

20.00 El Tala vs. Unión de Goya.

20.30 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Alvear.

Domingo 9

20.00 Córdoba vs. San Martín de Curuzú Cuatiá.

Así se ubican

Cumplidas 11 fechas, las posiciones del Pre Federal están de esta manera:

Zona A: Pingüinos 20 puntos, Córdoba 19, San Martín de Curuzú Cuatiá 17, Unión de Goya 16, El Tala 13 y Español de Santa Lucía 11.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 22 puntos, Atlético Saladas 19, Amad 18, Alvear y Hércules 15, y Sportiva Esquinense 13.

