Buenos Aires y Salta dirán presente en el Super Seven del Nordeste

La XXXI edición del Super Seven del Nordeste - Copa de Oro “Vicente Rosselló” se disputará este sábado con la presencia confirmada de equipos que llegarán de Buenos Aires y Salta como principales protagonistas.

Durante la misma jornada se concretará la IX° edición del Seven de Menores “Nico González Vilas” para Menores de 12, 13 y 14 años.

El presidente del Taraguy Rugby Club, Juan Ramón Albornoz, junto a los dirigentes, Daniel Romero, Federico Solari y Roberto Gómez Coll y el jugador del plantel superior, Gerónimo Albornoz, fueron los encargados de presentar este jueves detalles del tradicional evento deportivo y social.

Las actividades darán inicio a las 10 hs., hasta las 13 horas y luego desde las 15, comenzará la acción de clubes mayores del que participarán 16 equipos.

Los clubes que ya confirmaron su participación son Regatas de Bella Vista y Universitario de Salta, dos de asistencia casi perfecta. El certamen tendrá también la presencia de San José de Asunción, del Paraguay. Mientras que CRAR de Rafaela como Cataratas de Puerto Iguazú y Lomas de Posadas, se suman a los clubes de Corrientes y Resistencia.

En la etapa de clasificación, los equipos serán divididos en cuatro grupos con cuatro participantes cada uno. Accediendo directamente a las semifinales, de acuerdo a sus posiciones, de las tres Copas en juego.

Albornoz, agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, de la Municipalidad de Corrientes y a Guinness, que este año acompaña al Super Seven.

La final por la Copa de Oro Vicente Roselló está prevista que comience cerca de las 22, para dar lugar a un cierre a toda fiesta.

También habrá premios especiales al Mejor Jugador, al Espíritu Deportivo y al Referee Destacado. En esta sentido, estará como invitado Pablo De Luca, referee de la URBA, junto al amplio staff de referees de la región.

La jornada se completará luego de las finales, con la entrega de premios y un gran cuarto tiempo con Dee jays en vivo, para un cierre a toda celebración. Para adquirir ingresos y estacionamiento lo pueden hacer a través de la siguiente pagina, taraguyrctickets.com

Para facilitar el acceso y aprovechar descuentos es conveniente comprar el acceso de forma virtual, aunque en puerta también se podrán comprar tickets y pagar el estacionamiento.