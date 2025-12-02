Boca Unidos sub-13 ganó la Liga Correntina y cerró un año histórico

La Liga Correntina de Fútbol tuvo un nuevo campeón en la categoría Sub-13. Boca Unidos se quedó este fin de semana con el título tras superar a Deportivo Empedrado en una final disputada en el estadio Leoncio Benítez. El triunfo llega a poco más de un mes de haber ganado también el Torneo Provincial de Clubes, lo que marca el cierre de una temporada histórica.

Partido definitorio

El partido decisivo se jugó el sábado 29 de noviembre desde las 17.30. Boca Unidos dominó el desarrollo en ambos tiempos, generó las llegadas más claras y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que dio en el travesaño. Del otro lado, el conjunto empedradeño apostó a contener los avances aurirrojos y buscar opciones de contraataque, sin lograr comprometer el arco defendido por Dionel Kupec.

La definición llegó desde el punto penal. Joel Ríos abrió la serie con precisión y, enseguida, el arquero Kupec contuvo el remate de Germán Alfonso, capitán de la visita. Finalmente, la tanda terminó 4 a 3 a favor de Boca Unidos, después de que Jonás Segovia desviara su disparo. Con el resultado asegurado, el capitán Jeremías López levantó la copa ante la tribuna local.

Los campeones

El plantel campeón está integrado por Santiago Ríos, Fabricio Correa, Benjamín Sensoisiain, Alex Godoy, Lucas Cardozo, Agustín Acosta, Alexis Gómez, Joel Ríos, Gabriel Sosa, Jacobo Zacarias, Genaro Soressi, Tobías Leguizamón, Enzo Bernald, Jeremías López, Bastián Quintana, Bautista Romero, Lázaro Pérez, Dionel Kupec, Lionel Rodríguez Rivas, Giovani Gómez, Lucas Alberto Verón, Enzo Vischi y Tobías López.

El título local se suma a un recorrido destacado en competencias provinciales, nacionales e internacionales. En octubre, la categoría 2012 ganó el Torneo Provincial de Clubes tras vencer 5 a 1 a Comunicaciones de Mercedes. También disputó el Torneo Federal organizado por el Consejo Federal de la AFA, donde ganó nueve de diez partidos en la fase de grupos y cayó en octavos frente a Unión de Santa Fe, futuro campeón.

Además, el Sub-13 llegó a cuartos de final del Torneo Internacional Valesanito, en Santa Fe, con victorias ante Atlético Toro de Perú y Nacional de Uruguay, y un exigido cruce frente a San Lorenzo por el liderazgo del grupo.

Con estos resultados, Boca Unidos cerró un año sobresaliente en divisiones formativas y se consolidó como referencia regional en fútbol juvenil, bajo la coordinación del profesor Eduardo Tedesco.