El correntino Andrés Herrera perdió el juicio contra San Lorenzo

San Lorenzo recibió una buena noticia judicial en medio del caos institucional. El club le ganó el juicio al lateral derecho correntino Andrés Herrera.

Herrera, surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, debutó en 2018 bajo la dirección técnica de Claudio Biaggio y permaneció en el club hasta su transferencia a River Plate en 2021.

En 2023, el jugador inició un reclamo judicial en el que exigía el 15% del monto de su traspaso, ya que alegó que la dirigencia lo había obligado a resignar esa parte del dinero.

El tribunal desestimó el reclamo. Herrera, actualmente en Columbus Crew de la Major League Soccer, no tendrá derecho a recibir el pago solicitado y deberá cubrir los honorarios del juicio.

Durante su paso por San Lorenzo, disputó 60 partidos, con cinco goles y cuatro asistencias, antes de ser transferido por 2,5 millones de dólares por el 70% de su pase.