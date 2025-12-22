Espínola Serial ganó el Olimpia de Plata en taekwondo

El correntino Ignacio Espínola Serial ganó el Olimpia de Plata 2025 en taekwondo. El galardón lo recibió durante el tradicional reconocimiento a los mejores deportistas de cada año que lleva adelante el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

El joven de 17 años compitió en la terna junto a Mateo Di Leo y Brenda Ruíz Díaz. La ceremonia se concretó este lunes en la Usina del Arte en la Ciudad de Buenos Aires y se pudo ver por la señal de TyC Sports.

En el 2025, Espínola Seria fue medalla de bronce en el Panam Series IV en Querétaro Mexico, Medalla de Oro en los juegos Panamericano Junior en Asuncion, Medalla de Plata en los JADAR en Rosario, estuvo convocado a Topes Selectivos para los juegos ODESUR 2026, fue campeón del Tope definitivo para los Juegos ODESUR 2026 y logró la titularidad en la categoría adultos - 58kg (aun siendo juvenil).

El automovilista Agustín Canapino se hizo acreedor del Olimpia de Oro al mejor deportista de 2025. El oriundo de Arrecifes, compañero de equipo del correntino Humberto Krukoski, ganó este año el Turismo Carretera, el Turismo Carretera 2000 y el TC Pick UP.

En fútbol, el Olimpia de Plata fue para el jugador de Rosario Central Ángel Di María, mientras que en golf, la terna fue para Àngel Cabrera que se impuso por sobre el correntino Ricardo González y el chaqueño Emiliano Grillo.

Además del Olimpia de Oro, Ricardo 'Primitivo' González, de 100 años de edad que fue capitán del primer plantel campeón mundial de básquet en 1950, se quedó con el Olimpia de Brillantes, que reconoció la "trayectoria sobresaliente".

Por otro lado, el Olimpia Infinito se entregó por primera vez en la ceremonia y fue para Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020, recibido por sus hijas Dalma y Giannina.