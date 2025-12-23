¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
OPERATIVO CONJUNTO

Encontraron a la mujer desaparecida en Cazadores Correntinos

Fue encontrada sana y salva en un campo cercano y trasladada al hospital local.

 

Por El Litoral

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 07:21

La Policía de Corrientes informó que fue hallada sana y salva la mujer de 86 años desaparecida en la localidad de Cazadores Correntinos. Se trata de Lilia Alicia Báez, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda y localización que se había emitido días atrás.

El procedimiento permitió encontrarla en un campo cercano a la localidad. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada al hospital local para una revisión médica adecuada. 

Según precisaron fuentes oficiales, la mujer fue localizada luego de un operativo conjunto entre personal de la Comisaría de Distrito Cazadores Correntinos, el grupo especial GTO, la División de Investigaciones de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, comisarías Primera, Segunda y Tercera, y el Comando Patrulla.

 

