Encontraron a la mujer desaparecida en Cazadores Correntinos

La Policía de Corrientes informó que fue hallada sana y salva la mujer de 86 años desaparecida en la localidad de Cazadores Correntinos. Se trata de Lilia Alicia Báez, por lo que quedó sin efecto el pedido de búsqueda y localización que se había emitido días atrás.

El procedimiento permitió encontrarla en un campo cercano a la localidad. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada al hospital local para una revisión médica adecuada.

Según precisaron fuentes oficiales, la mujer fue localizada luego de un operativo conjunto entre personal de la Comisaría de Distrito Cazadores Correntinos, el grupo especial GTO, la División de Investigaciones de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, comisarías Primera, Segunda y Tercera, y el Comando Patrulla.