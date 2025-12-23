Corrientes: detectaron venta ilegal de carne por WhatsApp en Goya

Un caso de venta de carne ilegal fue detectado en el paraje Puerto Boca, en la ciudad de Goya. El control preventivo se realizó ante la comercialización ilegal de carne a través de WhatsApp.

Según se informó, tenía como punto de entrega un domicilio particular de la zona, donde intervino la Policía de Corrientes

En el lugar, una mujer identificada como Karen A. realizó la entrega voluntaria de distintos cortes de carnes al ser advertida de la irregularidad, con el fin de evitar un allanamiento.

La mercadería fue examinada por el médico veterinario Pablo Vicentín, quien determinó que los productos no se encontraban aptos para el consumo humano.

Ante esta situación, se dispuso la inmediata incineración de los cortes secuestrados y se iniciaron los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades.