Secuestran armas y municiones tras un allanamiento por abigeato en Corrientes

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en San Roque, donde secuestraron armas de fuego y municiones de diferentes calibres, en el marco de una investigación por supuesto abigeato.

El procedimiento fue llevado adelante este 22 de diciembre, por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, tras tareas investigativas relacionadas con hechos denunciados por este delito.

El allanamiento se concretó alrededor de las 15:30, en un domicilio ubicado en Colonia Eliza, donde los uniformados incautaron un rifle calibre .22 y dos revólveres calibres 38 y 44, además de municiones de distintos calibres.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial interviniente, donde se continúan con las diligencias del caso.