¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
Banco de Corrientes calor en Corrientes Gobierno de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Policía Rural

Virasoro: detuvieron un camión con animales sin guía ni precintos sanitarios

Trasladaban 12 vacunos sin guías ni precintos sanitarios. Los detalles del operativo.

Por El Litoral

Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 07:22

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro interceptó un camión que transportaba animales sin guía, durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Provincial Nº 37.

El procedimiento permitió constatar que un camión Mercedes Benz trasladaba 12 animales vacunos sin la documentación correspondiente ni los precintos sanitarios exigidos.

Ante la irregularidad, el rodado y la hacienda fueron trasladados a la Unidad Especial en carácter de demora preventiva, hasta tanto se hiciera presente el propietario.

Posteriormente, se presentó el titular de los semovientes, identificado como Rubén Darío "W", quien aportó la documentación respaldatoria del total de los animales, manifestando haber olvidado las guías.

Tras la verificación, se constató que los vacunos coincidían con la marca “W” del propietario, por lo que se realizó el visado correspondiente.

Finalmente, se labró el acta y se aplicó la multa prevista en el Código de Faltas, quedando todo a disposición de la autoridad competente.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD