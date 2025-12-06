Regatas reaccionó y es finalista de la Liga Sudamericana

La Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 tendrá una final Argentina. Este domingo, desde las 19.40 en el Complejo Conmebol Suma de la ciudad paraguaya de Luque, se medirán Regatas Corrientes y Ferro Carril Oeste.

La jornada sabatina en Paraguay mostró dos semifinales con matices diferentes. En el primer juego, Ferro Carril Oeste, punteo de la Liga Nacional, no tuvo inconvenientes para superar a Defensor Sporting 80 a 65 con 20 puntos de Emiliano Lezcano.

Luego, Regatas Corrientes mostró poder de reacción, levantó 17 puntos y en los últimos segundos dio vuelta el marcador para superar a Olimpia Kings de Asunción 64 a 62.

Juan Pablo Corbalán, clave en la remontada, fue el máximo goleador del Fantasma con 18 puntos. El segundo anotador fue Mateo Chiarini con 10. El resto de los jugadores no llegaron al doble dígito.

Los muy bajos porcentajes de efectividad complicaron a Regatas: 59,26% en los libres, 36,66% en los tiros de 2 puntos y 22,22% en triples.

Sin embargo, en los 30 segundos finales dio vuelta el partido. Tayavek Gallizi anotó dos libres para dejar a Regatas 1 punto abajo (61-62) y luego, con 9 segundos en el reloj, un triple de Fabián Ramírez Barrios (el segundo de 10 intentos) decretó el triunfo correntino.

El encuentro había comenzado de manera equilibrada y los 10 minutos iniciales terminaron empatados en 17.

En el segundo cuarto, Regatas se mostró irregular y sufrió con su bajo goleo (8). Olimpia, que cuenta con la conducción técnica de Javier Martínez, se adelantó 24 a 18, Regatas achicó 24 a 23, pero el equipo paraguayo encontró los tiros externos y lastimó cerca del aro para alejarse por 13 (38 a 25).

La diferencia se amplió en el tercer segmento, alcanzó los 17 puntos y desde allí comenzó la reacción correntina.

Los conducidos por Juan Manuel Varas mejoraron la defensa, le bajaron el goleo al rival y la brecha se fue limando. El cuarto terminó 51 a 42, todavía favorable a Olimpia.

Corbalán y Chiarini tomaron la responsabilidad en el ataque de Regatas. La defensa se mantuvo firme y se llegó a un final emotivo.

Gallizi dejó la diferencia por la mínima con dos libres. el estadounidense Danjel Purifoy (goleador de Olimpia con 20 puntos) erró un lanzamiento de 2. Iván Gramajo tomo el rebote defensivo y Ramírez Barrios clavó el triple ganador.

Este domingo, desde las 19.40, habrá final albiceleste en la Liga Sudamericana. Regatas intentará sumar su tercer título en el certamen y Ferro su primero. A las 17.10, Olimpia y Defensor Sporting intentarán subir al tercer escalón del podio.