El Pre Federal Formativo 2025 tiene récord de participantes

El uno de marzo dará inicio una histórica Liga Pre-Federal Formativa, extorneo provincial, competición organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (Fbpc).

La competencia clasifica a los representantes correntinos de las categorías U-11, U-13, U-15, U-17 y U-21 a las instancias regionales de la Liga.

En la temporada 2025, el número de inscritos marcó todo un récord para la Fbpc. En total, competirán un total de 30 clubes, los cuales inscribieron 92 equipos masculinos y 41 femeninos, dando un total de 129 equipos.

Para dimensionar estos números, en 2024 habían participado 67 equipos masculinos y 19 femeninos. Esto marca el notorio crecimiento del básquet correntino que se nutre de las distintas oportunidades de competición que se brindan desde la Federación.

Los 30 clubes que se anotaron para participar fueron: San Martín, Regatas, Hércules, Córdoba, Juventus, 1536 Viviendas, Don Bosco, Pingüinos, El Tala y Sportivo, todos de Corrientes.

Antorcha, Santa Rosa, Atlético Saladas, AGDA Goya, Español, Juventud Unida, Esquina, Football, AMAD, ISM, Unión, Eucaliptos, Sportiva, Atlético Mercedes, Comunicaciones, San Lorenzo de Monte Caseros, San Martín de Curuzú Cuatía, Belgrano, Recreativo y Barracas.