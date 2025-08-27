La Unne conecta a sus egresados con las empresas a través su bolsa de empleo

En la reunión llevada a cabo por la Red de Graduados de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), de la que participaron referentes de las distintas unidades académicas, uno de los temas centrales fue la consolidación de la Bolsa de Empleo Unne, una iniciativa que busca ser una herramienta para que los egresados universitarios acceden al mercado laboral regional.

Sabrina Pedevila, responsable a cargo de la Bolsa de Empleo de la Unne, explicó durante el encuentro que esta herramienta, integrada dentro de la plataforma Universia, constituye "una red de trabajo que va a unir en simultáneo a empresas, a universidades, en nuestro caso a nuestras unidades académicas y aquellos usuarios que están interesados en buscar alguna oferta laboral".

Pedevila destacó que desde el Área de Graduados se impulsa que "los referentes de cada unidad académica puedan registrarse como colaboradores dentro de la Bolsa de Empleo Unne y que al mismo tiempo haya empresas regionales, tanto de Chaco como Corrientes, como de otras provincias cercanas que estén interesadas en hacer conocer a su empresa y ofrecer ofertas de empleo y trabajo".

Sabrina Pedevila. «La transformación tecnológica ha traído consigo nuevas necesidades por parte de los nuevos profesionales y de las empresas».

Durante la reunión se enfatizó la necesidad de continuar convocando el registro y la navegación en la plataforma de "diferentes usuarios de la región, sobre todo a egresados de la Unne y a los alumnos que estén en un estado avanzado de su carrera, que estén interesados en buscar ofertas de empleo".

La Bolsa de Empleo de la Unne fue creada mediante la Resolución 2023-266-CS#UNNE y responde a la necesidad de vinculación del área de graduados con las unidades académicas, institutos y la sociedad en general. Su implementación está a cargo de Jorge Delfino, responsable del área de Articulación con el Graduado, que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de Extensión Universitaria.

El proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente en el ODS 4 (Educación de Calidad), que busca "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje", y el ODS 8 (Trabajo decente y Crecimiento Económico), que "promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos y todas".

Pedevila subrayó que "la transformación tecnológica ha traído consigo nuevas necesidades por parte de los nuevos profesionales y de las empresas", lo que tiene "una consecuencia muy clara en el mercado laboral" y trae aparejado "el surgimiento de nuevos empleos y sus métodos de selección".

En este contexto, la responsable destacó que "en la actualidad, la búsqueda de trabajo se lleva a cabo de manera 100% online, por lo que, las universidades deben adaptarse y poder facilitar la búsqueda del primer empleo de sus egresados".

Jorge Delfino, responsable del área de Articulación con el Graduado, que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de Extensión Universitaria.

Al ser consultada sobre qué diferencia la Bolsa de Empleo de la Unne del resto de plataformas de búsqueda laboral, Pedevila fue categórica: "Lo que nos diferencia y nos da identidad, es priorizar a nuestros egresados, a nuestros estudiantes dentro de la Bolsa de Empleo y poder potenciar y asegurar la actividad laboral, la búsqueda de empleo y/o pasantías dentro de nuestra región, Chaco-Corrientes y alrededores".

La plataforma está diseñada como una herramienta integral que dispone de "diferentes funciones, que tienen el objeto fomentar la empleabilidad de estudiantes y egresados en búsqueda de empleo mediante la prestación a los mismos de diferentes servicios relacionados con la empleabilidad, tales como la publicación de ofertas de empleo, de contenidos de orientación académica, de ofertas de programas de becas, entre otros".

Además, funcionará como "un repositorio documental donde poder almacenar, ordenar, controlar y descargar todos los documentos relativos a la gestión de trabajo y pasantías (convenios, anexos, ofertas, etc)".

Sin embargo, según explicó la funcionaria, "fundamentalmente, la plataforma (moderada por las diferentes unidades académica y responsables del Área) actuará como nexo entre empresa y candidato, para facilitar el reclutamiento y la selección de los postulantes".

Medios Unne