El correntino, Ignacio Vilas probó un Fórmula 2 Nacional en Buenos Aires

El piloto correntino Ignacio “Igna” Vilas, oriundo de la ciudad de Goya, fue protagonista de una jornada especial en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizó pruebas arriba de un Fórmula 2 Nacional del equipo Airmar Motorsport, que cuenta con cinco autos en dicha categoría.

El vehículo utilizado por Vilas estuvo compuesto por un chasis Tito, motor Renault 2.0 y una caja secuencial de 5 velocidades, un verdadero desafío para el joven de tan solo 4 años de trayectoria en el automovilismo deportivo.

Las pruebas resultaron altamente satisfactorias, con tiempos de punta que dejaron muy buenas sensaciones en el equipo y en el propio piloto. “Fue una experiencia increíble, muy positiva. Ahora queda cerrar con el equipo y analizar la parte económica”, comentó Vilas tras bajarse del monoposto.

Con apenas 4 años en las pistas, Vilas pasó por el karting, dio el salto a la F3 Entrerriana, donde obtuvo un campeonato, y actualmente compite en la Fórmula Metropolitana, donde se ubica entre los diez mejores del ranking.

Las expectativas del piloto goyano están puestas en poder sumarse en 2026 a la Fórmula 2 Nacional, una categoría que representa un nuevo escalón en su carrera dentro del automovilismo argentino.

El futuro de Ignacio Vilas promete, y estas pruebas en Buenos Aires marcan un paso clave en el camino de un joven que sigue acelerando rumbo a sus sueños.