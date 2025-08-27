Claudio Polich: “Capital no puede volver al pasado de la conflictividad política”

El candidato de Vamos Corrientes en la Capital, Claudio Polich, dialogó en Hoja de Ruta sobre su propuesta de campaña y destacó la necesidad de mantener el trabajo coordinado entre el municipio y la provincia. “Queremos seguir trabajando juntos. Nunca como ahora hubo tanto crecimiento en la ciudad de Corrientes, tanta inversión en infraestructura y en obra pública. Eso fue posible porque se sacó la conflictividad política de la relación entre Provincia y Municipio”, afirmó.

Polich señaló que los avances alcanzados en la capital deben consolidarse con una visión de futuro: “Sabemos que faltan muchas cosas, pero de eso se trata: de resolver juntos los problemas y seguir construyendo la ciudad que cada vez está más linda. Lo que no es viable es volver atrás, volver a la conflictividad, a retasear recursos y a frenar el desarrollo”.

Sobre los últimos días de campaña, aseguró que la recepción de los vecinos es positiva: “Más allá de cierta apatía con la política, vemos mucha predisposición a escuchar, a participar y a involucrarse. Eso es fundamental porque jerarquiza a la sociedad”.

Polich también se refirió al crecimiento urbano de Corrientes y los desafíos que esto trae: “El valor del suelo y los nuevos desarrollos inmobiliarios empujan a la ciudad hacia zonas suburbanas. Tenemos que planificar ese crecimiento para que no sea solo expansión, sino también desarrollo con servicios y calidad de vida”.

El candidato concluyó con un mensaje al electorado: “El 31 de agosto la decisión es clara: seguir por este camino de progreso o volver al pasado. Nosotros creemos que la ciudad necesita continuidad, planificación y trabajo conjunto”.

