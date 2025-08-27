Allanamientos en Corrientes: secuestraron cocaína y detuvieron a dos jóvenes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que hallaron dosis de cocaína, balanzas de precisión y detuvieron a dos jóvenes tras allanamientos en la capital correntina.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Ecuador entre Güemes y Tacuarí, donde la Policía halló dosis de una sustancia blanquecina y una balanza de precisión.

Con la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, se confirmó que se trataba de cocaína, motivo por el cual se procedió a la detención de un joven mayor de edad, señalado como presunto responsable del hecho.

En paralelo, otro allanamiento se realizó en el barrio Itatí, donde los agentes procedieron a la demora de un joven identificado como “Isma”, también mayor de edad, quien estaría vinculado a la investigación en curso.

Tanto los detenidos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales.