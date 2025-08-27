Juicio a YPF: el gobierno se resiste a entregar correos y mensajes de funcionarios

La Argentina le pidió a la jueza Loretta Preska que reconsidere la orden en la que obliga al país producir mensajes y comunicaciones encontrados en los teléfonos y computadoras de funcionarios públicos del gobierno actual y el anterior como parte de la causa por la expropiación de YPF.

Los abogados del país insistieron así en no entregar correos y chats de figuras como Sergio Massa y Luis Caputo. El país ya se había negado a acatar esa orden de la jueza de primera instancia de Nueva York.

Según informó la Procuración del Tesoro, la defensa argentina formalizó los pedidos de reconsideración ante la jueza Preska, relacionados con decisiones tomadas en la audiencia de discovery del 29 de julio.

La justicia estadounidense pretende acceder al contenido del teléfono del ministro de Economía, Luis Caputo.

En esa línea, el Gobierno presentó dos solicitudes. La primera moción de reconsideración es sobre el requerimiento a la Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores.

La argumentación -indicó la Procuración- se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y la Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.

Además, el escrito resalta que, según el derecho argentino, los dispositivos móviles son propiedad inviolable de sus titulares y que ni siquiera el propio Gobierno tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.

La segunda moción, en tanto, solicita la reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la Argentina que no son susceptibles de ejecución.

Se pidió que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio.

La jueza Loretta Preska, del segundo distrito judicial de Nueva York, falló contra la Argentina por la expropiación de YPF.

“A través de estos dos instrumentos legales, la defensa argentina solicita al mismo tribunal de Loretta Preska una reconsideración de la decisión del 29 de julio para encauzar el discovery y evitar abusos de la contraparte antes de tener que acudir a una instancia superior en apelación", afirmaron en la Procuración.

Si Preska decide no reconsiderar sus órdenes previas, el Gobierno evaluará los pasos a seguir. En principio, ya no habría oportunidad de hacer otro reclamo en primera instancia, sino que habría que recurrir a la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, dados los tiempos judiciales, existe la posibilidad de que la audiencia oral por la apelación de la condena original pautada para el 29 de octubre ocurra antes de que haya novedades sobre las mociones formalizadas este martes.

TN