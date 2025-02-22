Seven de Vancouver: los Pumas 7 avanzaron a cuartos de final

Los Pumas 7s aseguraron su pase a cuartos de final en el Seven de Vancouver tras superar a Gran Bretaña. El conjunto argentino, que venía consolidándose como referente en el Circuito Mundial de Seven, se impuso por 19-14 ante los británicos en un partido que, pese a algunos tropiezos en la segunda mitad, se definió a favor de los albicelestes gracias a una actuación colectiva y a la eficacia de sus piezas clave.

La victoria sobre Gran Bretaña se configuró como el último escalón para asegurar la clasificación. Durante el primer tiempo, Argentina demostró una organización y control que permitieron dominar las acciones en ambos extremos del campo. La defensa, con una sincronización que limitó las incursiones rivales, se combinó con ataques directos que pusieron en aprietos a los británicos. Luciano González se destacó como figura determinante, generando espacios y liderando las acciones ofensivas (fue decisivo al anotar dos tries que establecieron la diferencia desde los primeros compases del encuentro). La coordinación y rapidez en las transiciones permitió a los Pumas generar jugadas de peligro que culminaron en un tercer try, obra de Matteo Graziano, cerrando un primer tiempo que se perfiló como fundamental para la posterior victoria.

El segundo tiempo presentó ciertos altibajos. El equipo argentino, que había mantenido la intensidad en la primera mitad, sufrió algunas distracciones derivadas de apresuramientos en el ataque. En dos ocasiones, la pérdida de la posesión por errores en la salida permitieron al rival capitalizar y acercarse en el marcador. Aun así, la ventaja acumulada en el primer tiempo permitió a los Pumas resistir la embestida rival y conservar el resultado favorable.

La actuación contra Gran Bretaña se suma al debut en el certamen, en el que Argentina venció a Kenia por 24-0. En este primer compromiso, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora exhibió un dominio absoluto desde el inicio. El marcador evidenció la superioridad en todas las facetas del juego, tanto en la defensa como en el ataque. Marcos Moneta se destacó al anotar un hat-trick, siendo una de las piezas fundamentales para marcar la diferencia en el encuentro. La actuación ante los africanos se caracterizó por un manejo preciso de la pelota, recuperación constante de los balones y una solidez en las fases fijas que desarticuló cualquier intento del rival por contrarrestar el dominio argentino.

La clasificación se confirma con la suma de puntos que posiciona a Argentina en la cima del grupo A. Con seis puntos acumulados, el conjunto nacional se sitúa por delante de Gran Bretaña, que cuenta con cuatro, seguido de Francia con tres y Kenia sin puntos. El grupo se definirá este sábado en un partido crucial contra Francia, que se disputará a las 17:20. Este compromiso reviste especial importancia, ya que una victoria permitiría a los Pumas no solo consolidar su liderazgo en la zona, sino también obtener un cruce más favorable en los cuartos de final, que se jugarán a partir de las 21:51. Las semifinales y la final se tienen programadas para el domingo.

