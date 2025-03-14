San Patricio visita a Curda de Paraguay por el Apertura

La segunda fecha del torneo Apertura que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se jugará en forma completa este sábado. San Patricio se presentará en Asunción, mientras que Aranduroga y Taraguy tendrán descanso.

Por la zona B de la primera división (Nivel 1), San Patricio visitará a Curda de Paraguay. El encuentro comenzará a las 16.15 y el Rojinegro buscará su primera victoria después de caer como local ante Taraguy en la primera fecha.

Durante la jornada sabatina, también se enfrentarán Aguará - Regatas (zona A) y San José de Paraguay - Sixty (zona B). En la oportunidad tendrán jornada de descanso Curne, Taraguy y Aranduroga.

La segunda fecha de Intermedia (Nivel 2) contempla estos partidos: Pay Ubre de Mercedes - Regatas (zona A), Abipones de Castelli - San Patricio (zona B) y Cotton de Villa Ángela - Sixty (zona C).

Viajó Aranduroga

Aprovechando que tendrá libre en el Apertura de la Urne, el plantel superior de Aranduroga se trasladó hasta la Ciudad Autónoma de Buenos donde disputará un encuentro amistoso frente al Club Atlético San Isidro (Casi).

Mientras que las divisiones menores se presentarán en La Plata, Bella Vista y Don Torcuato.

“Queremos que todos los chicos viajen y jueguen afuera de la Unión. El objetivo principal del club para los próximos años es jugar TdI y hacerlo de forma consistente”, comentó Juan Ignacio García, presidente de Aranduroga al programa La Ovalada.

Curne en el TdI

El Torneo del Interior (TdI), categorí A, se pondrá en marcha este sábado y el único representante que tiene el NEA, Curne de Resistencia se presentará en Río Cuarto, Córdoba, para enfrentar a Urú Curé.

El encuentro dará inicio a las 16, contará con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi y corresponde a la zona 4. Por el mismo grupo, Tala de Córdoba será local de Duendes de Rosario.

Por su parte, el referee correntino Federico Solari fue designado para dirigir el partido entre La Tablada de Córdoba y CRAI de Santa Fe.

