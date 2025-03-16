Comunicaciones sacó ventaja sobre Deportivo Norte

Comunicaciones hizo los deberes y se impuso como local frente a Deportivo Norte 85 a 69 en el inicio de los octavos de final de la Conferencia Norte en la Liga Argentina de Básquetbol.

Con el triunfo que logró en el estadio El Plateado de Mercedes, Comunicaciones se adelantó en la serie 1 a 0 y la definición se dará en Armstrong, Santa Fe.

Los parciales del encuentro fueron todos favorables al local: 31-17, 49-41 y 66-57. En tanto que Damián Tintorelli con 23 puntos y 10 rebotes fue la figura. También se destacó en el local Matías Eidintas con 19.

El conjunto santafesino tuvo como principales goleadores a Luciano Silva con 18 puntos, Gianmarco Reale y Juan Abeiro con 12 puntos cada uno.

El encuentro disputado este domingo comenzó con dominio de Comunicaciones que sacó 16 puntos (25 a 9) en el cuarto inicial con el desequilibrio de Tintorelli en la zona pintada.

Deportivo Norte ajustó la marca para comenzar la reacción sobre el final del cuarto y que se acentuó en el segundo capítulo.

En el tercer segmento, Comu retomó el control del juego para mantener una distancia que rondó los dos dígitos.

En la recta final, la visita quedó 6 abajo (70-64) pero el local volvió a lastimar cerca del aro y también encontró el tiro a distancia para tomar ventaja y asegurar el triunfo.

La serie de octavos de final continuará el jueves 20 en el estadio Jorge Ferrero de Armstrong. En el caso de ser necesario un tercer partido, el mismo se jugará el viernes 21 en la misma sede.

