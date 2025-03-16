El equipo de Colapinto tuvo un mal arranque en la primera carrera del año de la Formula 1

Fue para el olvido el comienzo de Alpine en la temporada de la Fórmula 1 en la primera fecha Australia. Jack Doohan destrozó su auto en un accidente en la primera vuelta y Pierre Gasly terminó undécimo, por lo que el equipo francés no pudo sumar puntos en el circuito callejero del Albert Park en Melbourne, donde estuvo presente el argentino Franco Colapinto, piloto de reserva del equipo francés.

Luego de la largada y en los primeros metros de competencia, Doohan perdió el control de su auto, chocó contra el muro y tras rebotar quedó en el medio de la pista. El australiano no sufrió consecuencias físicas, pero fue un mal arranque de local en su segunda competencia con la escuadra gala. En los boxes pudo verse el gesto de frustración de su padre Mick Doohan, cinco veces campeón mundial de motociclismo de velocidad en 500 cm3.

Fue un fin de semana difícil para australiano, que si bien fue mejor que su compañero de equipo en los dos primeros ensayos libres, fue superado por el francés en el tercero. En la qualy, el galo clasificó noveno y le sacó 883/1000 (más de 8 décimas) al oceánico, que fue 14º.

La labor de Doohan está bajo la lupa ante los rumores de un supuesto contrato por los primeros cinco Grandes Premios que tendría con Alpine. Su continuidad estaría sujeta a buenos resultados y este mal arranque puede llegar a generar una semana cargada de versiones antes del segundo evento de 2025.

En tanto que Gasly tuvo problemas para llevar su coche y careció de ritmo en la competencia. Largó noveno y perdió dos lugares, cometió un error al pasarse en una curva y perdió terreno a manos de Charles Leclerc (Ferrari). Terminó undécimo y no pudo sumar unidades para su equipo.

Se esperaba más de Alpine en este inicio, aunque le costó pelear por el top diez y solo Gasly pudo hacerlo en la clasificación. El nuevo auto, llamado A525, no mostró un funcionamiento óptimo en esta primera fecha del certamen.

El rendimiento de sus pilotos y autos fue seguido por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo francés, pero quien tiene poder de decisión. El italiano fue el responsable de la incorporación de Colapinto al equipo, quien llegó a modo de cesión por cinco años desde Williams.

En lo que fue el estreno de la F1 en 2025, Lando Norris venció con su McLaren y prevaleció ante Max Verstappen (Red Bull) en el final de la competencia. El podio lo completó George Russell, con Mercedes. Fue una competencia marcada por otros cinco accidentes además del de Doohan, con una pista complicada por la lluvia que cayó antes de la carrera y en el final, que permitió un cierre dramático. El trámite fue emotivo y hasta la última vuelta no estuvo definido el ganador.

Por el lado de Alpine, el mal arranque lo obligará a ir por la recuperación el próximo fin de semana en China, la sede de la segunda fecha de la temporada en el Circuito Internacional de Shanghái, donde además habrá carrera Sprint. Hasta allí también irá Colapinto, que volverá a estar presente en el box de Alpine.

