Los Pumas jugarán cinco partidos en Argentina: ¿dónde y cuándo serán?

Con el calendario de la temporada ya definido, Los Pumas afrontarán un 2025 cargado de desafíos, con un total de 13 partidos entre el Rugby Championship y test matches internacionales. De esos encuentros, cinco se jugarán en Argentina, y aunque la mayoría de las sedes ya están confirmadas, aún falta la oficialización de una de ellas.

Sin embargo, todo indica que el duelo ante Uruguay, que cerrará la ventana de julio, se disputará en Salta.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi iniciará con la acción el cinco de julio en el Estadio UNO de La Plata, donde recibirán a Inglaterra en el primero de los duelos. Una semana después, el 12 de julio, ambos equipos se medirán nuevamente, esta vez en el Estadio Bicentenario de San Juan.

El plantel argentino también tendría acción en el norte del país. Todo indica que el partido contra Uruguay, programado para el 19 de julio, se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta.

De confirmarse, Los Pumas volverán a jugar en esa provincia tras su última presentación en 2022, cuando fueron derrotados por Escocia por 29-6. Además, será el segundo año consecutivo en el que un partido del seleccionado se dispute en el norte del país, luego de que Santiago del Estero albergará un duelo contra Sudáfrica en 2024.

Por último, enfrentará a los All Blacks en dos oportunidades dentro del Visa Macro Rugby Championship 2025. El primer duelo será el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, lo que marcará el regreso de Los Pumas a la provincia mediterránea tras 11 años de ausencia.

Su último partido allí fue en 2014, cuando cayeron por un ajustado 19-21 ante Escocia. Una semana después, el sábado 23 de agosto, el equipo albiceleste recibirá nuevamente a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, un escenario habitual para el seleccionado argentino.

Históricamente, el balance de Los Pumas contra Nueva Zelanda en territorio argentino fue desfavorable, con 15 derrotas y un único empate (21-21 en 1985, en Ferro). Sin embargo, el equipo buscará revertir esa estadística y aprovechar la localía para volver a competir de igual a igual contra los históricos dominadores del Rugby Championship.

El número de partidos en el país podría haber sido mayor y aumentarse a seis, pero la Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó que el último partido del Rugby Championship en el que Argentina tendría que jugarlo en terreno nacional, mudó la localía a Londres.

El partido donde Los Pumas van a enfrentar a Sudáfrica se jugará en el estadio de Twickenham, en Londres, a 11.000 kilómetros de Buenos Aires.

Con un año repleto de competencia, Los Pumas tienen el desafío de consolidar su identidad de juego y dar pelea ante los mejores equipos del mundo. La expectativa crece entre los hinchas argentinos, que ya comienzan a marcar en sus calendarios las fechas en las que el seleccionado nacional volverá a jugar en casa.

(Con información de NA) )