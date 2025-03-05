La FIFA reveló la millonaria cifra que se destinará a los premios del Mundial de Clubes

La FIFA anunció que el Mundial de Clubes, el cual contará con la participación de Boca y River, que se disputará en Estados Unidos este 2025 repartirá mil millones de dólares en los premios.

El certamen se desarrollará del 14 de junio al 13 de julio y habrá 32 equipos participando por quedarse con la gloria.

A través de un comunicado se informó que serán “1000 millones de dólares distribuidos entre los clubes participantes y una disposición para un mecanismo de solidaridad que se dedicará al fútbol de clubes en todo el mundo”.

Por otro lado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA afirmó que la competencia buscará también ayudar a los clubes como nunca antes se hizo: “La Copa Mundial de Clubes de la FIFA no solo será la cumbre del fútbol de clubes, sino también una vívida demostración de solidaridad que beneficiará a los clubes en general a una escala que ninguna otra competición ha logrado jamás”.

“Todos los ingresos generados por el torneo se distribuirán entre los clubes participantes y a través de la solidaridad de los clubes en todo el mundo, ya que la FIFA no se quedará con un solo dólar. Las reservas de la FIFA, que están ahí para el desarrollo del fútbol mundial, permanecerán intactas”, aseguró.

Aunque se desconoce la forma en que se repartirá el dinero, ya se sabe con exactitud el dinero que dará la FIFA para los premios del Mundial de Clubes.

A su vez, se confirmó que para Latinoamérica la transmisión de todos los partidos de la competencia estará a cargo de DirecTV y DAZN -quien es el encargado de los derechos a nivel mundial-.

A través de esta señal deportiva, los países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela podrán disfrutar de todos los encuentros que se disputarán entre el 14 de junio y 13 de julio.

(Con información de NA)