Golazo de Lautaro Martínez y victoria del Inter en los octavos de la Champions

Inter hizo su negocio en Rotterdam y se llevó una valiosa victoria por 2 a 0 ante Feyenoord en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los Nerazzurri, dirigidos por Simone Inzaghi, lograron un resultado que los deja bien posicionados para la vuelta en Italia.

El equipo local comenzó mejor, con Ibrahim Osman generando peligro y exigiendo a Josep Martínez con un zurdazo que el arquero salvó contra su palo derecho.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Inter se asentó y tomó el control del partido en Países Bajos.

A los 38 minutos, Denzel Dumfries avanzó por la derecha y cedió hacia atrás.

Nicolò Barella levantó un centro que sorprendió a la defensa local, permitiendo que Marcus Thuram conectara el balón al fondo de la red.

Antes del descanso, Inter tuvo más oportunidades con un tiro libre de Kristjan Asllani, que Timon Wellenreuther despejó por arriba del travesaño, y un remate peligroso de Lautaro Martínez que el arquero volvió a contener.

En la segunda parte, los italianos liquidaron la historia rápidamente.

A los 5 minutos, Piotr Zielinski intentó dos veces dentro del área rival sin éxito, pero logró abrir para Lautaro Martínez, quien no dudó y fusiló al arquero para marcar el 2 a 0.

Más tarde, Zielinski tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia con un penal, pero lo falló.

Feyenoord sufrió una dura derrota en casa y deberá arriesgar mucho más en la vuelta si quiere seguir en la competencia.

Inter, con este triunfo, quedó a un paso de los cuartos de final de la Champions League.