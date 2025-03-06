Boca Unidos será parte del Torneo del Interior Juvenil

Los Torneos Juveniles 2025 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pondrán en marcha el 5 de abril con la participación de 54 clubes del interior y el único representante de Corrientes será Boca Unidos.

El certamen se disputará en tres categorías: Sub 13 (2012/13), Sub 15 (2010/11) y Sub 17 (2008/09) y los participantes fueron divididos en siete grupos. Las dos divisiones menores jugarán partidos de 70 minutos de duración y la mayor será de 80 minutos.

Boca Unidos será parte de la Zona 3 junto a San Martín de Formosa, Crucero del Norte y Mitre de Posadas, Sarmiento y Chaco For Ever de Resistencia.

En esta instancia jugarán todos contra todos a dos ruedas. El primero y el segundo del grupo pasarán a la Etapa Eliminatoria donde se eliminarán con los equipos surgidos de la Zona 4 que está integrada por 9 de Julio, Ben Hur y Atlético de Rafaela, Unión de Santa Fe, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano de San Francisco, Sportivo Las Parejas y Belgrano de Paraná.

Los ganadores pasarán a los cuartos de final, luego la semifinal y la final. Todas las llaves eliminatorias serán a un partido.

Los chicos de Boca Unidos están en pleno proceso de preparación bajo la conducción de Pablo Motta, coordinador del fútbol formativo de la entidad aurirroja.

El debut de Boca Unidos será el 5 de abril cuando visite a Crucero del Norte. En la segunda fecha, programada para el 3 de mayo, el equipo correntino recibirá a Chaco For Ever.

En la tercera fecha (17 de mayo), Boca Unidos visitará a Mitre, en la cuarta (14 de junio) recibirá a Sarmiento de Resistencia y en la quinta (28 de junio) será visitante de San Martín de Formosa.

La segunda rueda se jugará desde el 26 de julio. En agosto están previstas dos fechas y en septiembre las dos últimas de la primera fase.

