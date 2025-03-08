Regatas y Upcn abren la serie final en Corrientes

La Liga Nacional de Voleibol Masculina 2025 busca a su campeón. La serie final, al mejor de cinco partidos, se pondrá en marcha en Corrientes este fin de semana.

Los protagonistas serán Regatas y Upcn de San Juan que irán en la búsqueda del premio mayor después de lograr el ascenso a la Liga Argentina, la máxima categoría, para la temporada 2026.

El primer punto de la final será este sábado desde las 21 y el segundo será mañana a partir de las 20. Los dos juegos serán en el estadio José Jorge Contte.

La serie se trasladará a San Juan la próxima semana donde se jugarán los puntos 3 (domingo 16), 4 (lunes 17) y 5 (martes 18), los dos últimos solamente en caso de ser necesarios.

Regatas Corrientes llegó a esta instancia después de vencer en la semifinal a Obras de San Juan 3 a 0. Con ese resultado logró el tan ansiado ascenso y ahora buscará el título.

Por su parte, Upcn eliminó en la semifinal a Libertad de San Jerónimo Norte (Santa Fe) también con un claro 3 a 0.

Los finalistas demostraron ser los mejores equipos en la segunda categoría del vóley nacional. Upcn, el equipo más ganador que tiene la disciplina en el país, solamente perdió un set en toda la temporada y Regatas cayó en un solo partido (contra Obras en la Fase Regular).

“Ya logramos el primer objetivo, pero siempre vamos por más”, sentenció Maximiliano Jaime, capitán de Regatas.

El costo de la entrada se fijó en $3.000 y $1.000 para los socios de Regatas. En el caso de adquirir un abono para los dos días el valor del ticket es de $5.000 y $1.500 para los socios del Fantasma.