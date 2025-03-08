Triunfos de Aranduroga y Taraguy en el inicio del Torneo Apertura

Con las victorias de Aranduroga y Taraguy se puso en marcha el torneo Apertura de primera división que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

Durante la primera fecha que se jugó este viernes, también se dio el triunfo del Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne).

Por la zona C, Aranduroga se hizo fuerte como local y venció a Sixty 24 a 5. En este grupo quedó libre San José de Paraguay.

En el duelo entre equipos correntinos, por la zona B, Taraguy venció como visitante a San Patricio 15 a 7.

Curda de Asunción quedó libre este fin de semana.

Mientras que por la zona A, Curne se impuso como visitante a Regatas Resistencia 31 a 11. En este grupo, quedó libre Aguará de Formosa.

La segunda fecha del certamen contempla estos encuentros: Aguará vs. Regatas, Curda vs. San Patricio y San José vs. Sixty.

Intermedia

En la divisional Intermedia, Sixty venció a Aranduroga 24 a 5, Taraguy hizo lo propio con San Patricio 21 a 17 y Curne superó a Regatas 45 a 10.

En la segunda fecha, se medirán Pay Ubre (Mercedes) - Regatas por la zona A, Abipones (Castelli) - San Patricio por la zona B y Cotton de Villa Ángela - Sixty por la zona C.