Colapinto a un paso de ganar la titularidad en Alpine

La temporada 2025 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 comenzará el próximo 16 de marzo y en Argentina la expectativa estará puesta en Alpine, escudería que tendrá al argentino Franco Colapinto como piloto de reserva. Sin embargo, el pilarense tiene chances de sacarle la butaca a Jack Doohan, el australiano que será uno de los debutantes del certamen, y en las últimas semanas hubo varios indicios que acrecientan la ilusión del pilarense.

Lo cierto es que Doohan tendría, por contrato, asegurada las primeras cinco o seis carreras pero lo que pase después dependerá de su rendimiento. Por ser un debutante -solo corrió el último GP de la temporada pasada y terminó anteúltimo- es difícil saber si cumplirá las expectativas pero por las dudas la escudería se aseguró un piloto ya probado en la categoría para suplantarlo.

Aunque más allá de eso, hubo algunas señales que entusiasman. En principio, el hecho de que Colapinto está considerado muy bien dentro del equipo porque ya fue elegido como el piloto de reserva para los Grandes Premios de Australia y China que abrirán la temporada, por encima de otros pilotos que están en el equipo francés, como el estonio Paul Aron (21 años) y el japonés Ryo Hirakawa (30 años).

Pero no es el único punto a tener en cuenta. Colapinto llegó a Alpine apadrinado por Flavio Briatore, un empresario italiano con el que tiene gran relación y lo acercó a la escudería en su rol de asesor. Briatore tiene un nombre trascendente en la F1 porque fue director deportivo del equipo cuando aún se llamaba Renault y con él obtuvieron los títulos de 2005 y 2006. Briatore ha mostrado una debilidad por Colapinto atípica por tratarse de un corredor que no es de los dos principales de Alpine.

No obstante, al margen de estas especulaciones, lo que realmente definirá el futuro del argentino es lo que pase en la pista. En ese sentido, hasta ahora resta saber para qué está Doohan en estas primeras fechas pero también se debe tener en cuenta lo hecho en los Test Previus Car (TPC) que se hacen con autos de dos temporadas atrás y son ensayos privados que organizan los equipos. Los tiempos no se han publicado, pero allí posiblemente haya quedado un claro panorama puertas adentro de lo que puede pasar. El tiempo develará la verdad.

