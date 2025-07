Dura derrota para Racing en su estreno como local

Racing no logró repetir lo hecho en su estreno y Bucaramanga le derrotó por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2025 en el Cilindro de Avellaneda.

El triunfo de la visita que llegó gracias a los goles de los argentinos Luciano Pons y Fabián Sambueza mientras que Martín Barrios descontó para la Academia, que perdió la chance de sostener en la cima con puntaje ideal.

El equipo de Gustavo Costas fue en contra del libreto con el cual acostumbró a sus hinchas: pocos días atrás goleó en el plano doméstico y perdió en la esfera continental, una dura caída frente a un adversario que logra por primera vez en su historia lograr una victoria fuera de su estadio y enciende la lucha dentro de la zona. La primera caída en condición de local desde el retorno del DT a la institución.Las mejores ocasiones del encuentro estuvieron del lado del dueño de casa, que buscó incasablemente ponerse por delante en el marcador pero pecó por ineficaz y se topó con un inspirado Aldair Quintana, que logró repelar cada nuevo disparo contra su portería por parte de Martínez y del curuzucuateño Salas.

Cuando parecía que Racing salía con todo a la etapa complementaria en búsqueda del triunfo fue la visita quien logró pegar primero ante un Cilindro de Avellaneda sin público, producto de la sanción por el recibimiento en la semifinal de la pasada edición de la Copa Sudamericana. Una recuperación en la mitad del campo de juego terminó en gol de Pons, que ganó de cabeza y rompió las tablas solo nueve minutos en el reloj de juego del segundo tiempo.

El encontrarse por detrás en el marcador aumentó la desesperación del local y Bucaramanga no perdonó ello, al estirar su diferencia con un contragolpe feroz desde un tiro de esquina en favor de la Academia. Un embate que Sambueza cambió por gol a los 19 minutos del segundo tiempo con una excelsa definición cruzada que dejó sin opciones a Gabriel Arias.

Recién el equipo de Costas logró ponerse en el marcador en el segundo minuto de adición, con una oportuna definición de Martín Barrios que sembró una ilusión de poder nivelar el pleito que resultó efímera, ya que no hubo tiempo para más y el 2-1 parcial se tornó definitivo. Con este resultado, ahora es la escuadra colombiana quien lidera el grupo E con cuatro unidades mientras que la Academia le sigue de cerca con tres puntos en la segunda plaza, a la espera del encuentro que cierra la segunda jornada de competencia de la zona.

En la próxima fecha, Racing visitará a Colo-Colo (martes 22/4, a las 21:30) en el estadio Monumental de Santiago en Chile mientras que Bucaramanga recibirá a Fortaleza (miércoles 23/4, a las 23) en el estadio José Américo Montanini.