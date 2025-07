Independiente intentará volver al triunfo frente a Huracán

La presentación de Independiente, único puntero, sobresale en el inicio de la octava fecha del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

La jornada sabatina contempla tres encuentros. Independiente (19 puntos) visitará a Huracán Corrientes (7) desde las 16 en el estadio José Antonio Romero Feris.

Independiente viene de ceder sus primeros puntos en el certamen al empatar contra Empedrado en 1 tanto, mientras que Huracán acumula cuatro fechas sin victorias.

Desde las 20.30, Sportivo Corrientes (8) recibirá a Invico (0), uno de los dos equipos que todavía no sumó puntos en el certamen.

El Albiverde le ganó a Soberanía en la séptima fecha y ahora se ilusiona en quedar entre los ocho mejores de la etapa.

Por la parte baja de la tabla, Talleres (3) y Soberanía (0) se medirán desde las 17 en cancha de Lipton. Para los dos equipos es imperioso sumar tres puntos para comenzar a subir en la tabla de posiciones.

La octava fecha seguirá el domingo con el partido Ferroviario (17) - Cambá Cuá (16) y se completará el miércoles 16 con cuatro partidos: Sacachispas - Muburucuyá, Curupay - Lipton, Mandiyú - Libertad y Boca Unidos - Empedrado.

El Ascenso

En la continuidad de la sexta fecha del Oficial de la Primera B, este sábado habrá tres encuentros donde se destaca la presentación del líder, Yaguareté (15) que enfrentará a Robinson (3).

Programación

Sábado 12

Cancha de Sportivo: 18.30 Alumni vs. Rivadavia (1º B) y 20.30 Sportivo vs. Invico (1º A).

Cancha de Lipton: 15.00 Robinson vs. Yaguareté (1º B) y 17.00 Talleres vs. Soberanía (1º A).

Cancha de Huracán: 16.00 Huracán vs. Independiente (1º A).

Cancha de San Luis del Palmar: 16.00 Juventud Naciente vs. Dr. Montaña (1º B).

Domingo 13

Cancha de Ferroviario: 15.00 Villa Raquel vs. Barrio Quilmes (1º B) y 17.00 Ferroviario vs. Cambá Cuá (1º A).

Miércoles 16

Cancha de Sportivo: 18.30 Sacachispas vs. Mburucuyá (1º A) y 20.30 Curupay vs. Lipton (1º A).

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Empedrado (1º A).

Cancha de Libertad: 18,30 Mandiyú vs. Libertad (1º A).