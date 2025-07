Mandiyú y Empedrado buscan sellar el pasaje a los cuartos de final

En la ciudad de Corrientes se conocerán este sábado los dos primeros equipos que avanzarán a los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes de fútbol.

Por las revanchas de los octavos de final, Mandiyú recibirá a El Decano de Ituzaingó en cancha de Boca Unidos, mientras que el Deportivo Empedrado será local de Central Goya en el estadio de Ferroviario.

A las 15 dará inicio el duelo entre Empedrado y Central Goya con el arbitraje de Gustavo Acosta.

En el encuentro de ida, en Goya, el cotejo terminó sin abrirse el marcador. Durante los 90 minutos, los conducidos por Víctor Galarza fueron protagonistas y tuvieron las mejores opciones para convertir, sin embargo fallaron en la definición.

En el caso de volver a empatar, se recurrirán a los tiros penales para determinar que equipo avanzará a la siguiente instancia.

Por su parte, Mandiyú y El Decano se medirán desde las 16 en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez del club Boca Unidos con arbitraje de Brahim Ferreira Gómez.

En Ituzaingó, Mandiyú se impuso 2 a 1. Damián Rivas marcó los dos goles del equipo capitalino, mientras que Franco Blanda, de tiro penal, señaló el empate transitorio para El Decano.

La diferencia que logró el Albo resultó exigua por lo que se vio en el campo de juego, principalmente en el segundo tiempo.

En Mandiyú ya está habilitado para jugar Guillermo Barreto (foto). El delantero cumplió con las dos fechas de suspensión que recibió al ser expulsado en el partido contra Canale de Bella Vista en la etapa clasificatoria.

El equipo que conduce Fabián “Bocha” Ponce clasificará con un nuevo triunfo o un empate. El Decano necesita ganar por más de un gol para llegar a los cuartos de final.

Si El Decano ganó por 1 gol de diferencia, habrá tiros desde el punto penal para definir la serie.

Para el cotejo de esta tarde, la entrada general se fijó en $4.000, mientras que el adicional a platea es de $2.000. En tanto que las mujeres, jubilados, menores de 12 años y credenciales deberán abonar $2.000.

Los otras seis llaves se definirán este domingo. En Capital, se producirá el choque entre Sacachispas y Curupay desde las 16 en cancha de Huracán.

Programación

El programa de las revanchas de los octavos de final del Provincial de primera división es el siguiente:

Sábado 12

15,00 Deportivo Empedrado (0) vs. Central Goya (0) en cancha de Ferroviario. Árbitro: Gustavo Acosta.

16,00 Mandiyú (2) vs. El Decano (1) de Ituzaingó en cancha de Boca Unidos. Árbitro: Brahim Ferreira Gómez.

Domingo 23

15,30 Victoria (3) de Curuzú Cuatiá vs. Porá Purajey (0) de Sauce. Árbitro: Francisco Vargas.

16,00 Sacachispas (1) vs. Curupay (2) en cancha de Huracán. Árbitro: Gerardo Martínez Sandoval.

16,30 Huracán (1) de Goya vs. Sportivo Santa Lucía (1). Árbitro: Carlos Castro.

16,30 Puente Seco (2) de Paso de los Libres vs. San Lorenzo (0) de Monte Caseros en el estadio Agustín Faraldo de Libres. Árbitro: Tamara Alegre.

18,00 Genaro Berón de Astrada (4) de Santo Tomé vs. San Francisco (1) de La Cruz. Árbitro: José María Cartazzo.

19,30 Barracas (0) de Curuzú Cutiá vs. Sartuntún (0) de Santo Tomé en cancha de Victoria de Curuzú. Árbitro: Marcelo Centurión.

Nota: entre paréntesis se consigna el resultado del partido de ida.