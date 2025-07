Jornada con derrotas para los equipos correntinos

Una jornada negativa tuvieron los equipos de la provincia de Corrientes en la Liga Federal de Básquetbol. En el inicio de la octava fecha en la zona B de la Conferencia Norte, Amad de Goya, San Martín de Curuzú Cuatiá y San Lorenzo de Monte Caseros perdieron en sus respectivos compromisos que fueron como visitantes.

San Martín cayó en su presentación en Charata y se bajó de la primera ubicación. Hércules superó al equipo curuzucuateño 65 a 54 y es uno de los tres líderes.

Los conducidos por Horacio Brun se quedaron con el primer cuarto 19 a 17 y se mantuvo al frente hasta promediar el segundo capítulo (15 a 24, sin embargo el local reaccionó y llegó al descanso largo arriba 32 a 26.

En los terceros 10 minutos, Hércules acentuó su dominio, llegó a ganar por 12, y se impuso 45 a 38.

En Hércules se destacaron Cristian Aguilar y Germán Frencia con 13 puntos cada uno, mientras que en San Martín el goleador resultó Leonel Rodríguez Seu con 12.

Por su parte, Amad cayó por 30 puntos (80 a 50) en su visita a Cultural de Santa Sylvina (Chaco), diferencia que recién se dio en el último cuarto cuando el local metió un parcial de 38 a 11. Los parciales favorecieron todos al local: 22-15, 33-24 y 42 a 39.

Cuando restaban 4 minutos para concluir el tercer cuarto y con un libre anotado por José González, el equipo goyano quedó un punto abajo (40 a 39). En la siguiente jugada perdió la pelota y desde allí comenzó el claro dominio de Cultural.

Lautaro Moreau, del equipo chaqueño, con 31 puntos fue el goleador del juego. También se destacó Álvaro Ghidini con 21. En Amad, el máximo anotador fue Vicente Montti con 14.

Mientras que San Lorenzo de Monte Caseros cayó contra Hindú Club en Resistencia 75 a 66. Los tres parciales favorecieron al bólido verde 19-15, 40-29 y 50-47.

El encuentro se mantuvo equilibrado hasta los 3 minutos finales. Francisco Bonja anotó 1 de los 2 libres lanzados y no pudo empatar el juego para San Lorenzo (59 a 60). En la recta final, el conjunto chaqueño ajustó la marca y con mayor efectividad abrochó la victoria.

Braian Maglier con 20 puntos y Santiago Barreto con 19 fueron los goleadores de Hindú. En San Lorenzo los principales anotadores fueron Bonja con 15 y Ariel Romero con 13.

Durante la jornada del jueves, Mitre de Posadas le ganó como visitante a Sarmiento de Formosa 98 a 84. En tanto que este viernes en Posadas se medirán Capri y Tokio.

Con estos resultados, quedaron tres punteros en la zona Norte B: Cultural, Mitre y Hércules con 14 puntos cada uno, San Martín reúne 13, Hindú y Sarmiento tienen 11, Tokio, Capri, San Lorenzo y Amad cierran con 10.

La novena jornada contempla cuatro partidos para el lunes 7: San Lorenzo vs. Cultural, San Martín vs. Capri de Posadas, Amad vs. Hércules y Mitre - Hindú.

En tanto que el martes 8 jugarán Tokio y Sarmiento.