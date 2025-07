Mandiyú se presenta en Ituzaingó en el inicio de los octavos de final

Con el partido que protagonizarán El Decano de Ituzaingó y Mandiyú se pondrá en marcha este sábado los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes de primera división.

El encuentro se jugará este sábado desde las 19 en el estadio del club Yacyretá en Ituzaingó y contará con el arbitraje de Anahí Chávez de la Liga Goyana.

La primera jornada de esta instancia se completará desde las 20 cuando en el estadio de Juventud Unida de Sauce, Porá Purajey reciba la visita de Victoria de Curuzú Cuatiá. Yonathan Ledesma fue designado como árbitro para este cotejo.

Los encuentros de ida de los octavos de final se completarán el sábado con otros seis encuentros.

Los 16 mejores equipos de la primera fase del Provincial siguen en carrera en la búsqueda del campeonato y del pasaje al próximo Regional Federal Amateur.

En la etapa de grupos participaron 39 clubes que fueron divididos en 13 grupos. Después de jugar todos contra todos a dos ruedas, avanzaron los primeros de cada zona y los tres mejores segundos.

Los cruces de los octavos de final se armaron por cercanía geográfica y se jugarán a dos partidos con localia en el segundo encuentro para el mejor ubicado de la tabla general.

Mandiyú, uno de los ocho invictos que tiene el torneo, ganó la zona 13 con 3 triunfos y 1 empate, mientras que El Decano se impuso en el grupo 2 con 3 victorias y 1 derrota.

El ganador de este cruce, en cuartos de final, enfrentará al vencedor de la serie entre Sportivo Santa Lucía y Huracán de Goya.

El plantel de Mandiyú viajará este sábado a las 13 sin su goleador Guillermo Barreto que fue expulsado en el último partido de la fase de clasificación.

Los convocados por Fabián “Bocha” Ponce son: Axel Corradini, Facundo Lallana, José Sánchez, Elías González, Juan Solís, Tiziano Martínez, Mariano Giménez, Gustavo Ojeda, Horacio Rivas, Alberto Bazán Vázquez y Héctor Zábala.

También viajarán Nicolás Barrios, Juan Fernández Soler, Gonzalo González, Esteban Medina, Luciano González, Hernán Coronel e Ignacio Villa.

Para este cotejo se habilitó la presencia de los simpatizantes y se estima que al menos tres colectivos cubrirán los 170 kilómetros entre la capital correntina e Ituzaingó.

Programación

El programa de partidos para este fin de semana, correspondiente a los encuentros de ida de los octavos de final, es el siguiente:

Sábado 5

19.00 El Decano de Ituzaingó vs. Mandiyú. Estadio: Yacyretá. Árbitra: Anahí Chávez.

20.00 Porá Purajey de Sauce vs. Victoria de Curuzú Cuatiá. Estadio: Juventud Unida de Sauce. Árbitro: Yonathan Ledesma.

Domingo 6

16.00 Central Goya vs. Deportivo Empedrado. Estadio: Central Goya. Árbitro: Brahim Ferreira Gómez.

17.00 Sportivo Santa Lucía vs. Huracán de Goya. Estadio: Sportivo Santa Lucía. Árbitro: Mariano Lamarque.

17.00 Curupay vs. Sacachispas. Estadio: Ferroviario. Árbitro: Edgardo Romero.

17.00 San Francisco de La Cruz vs. Genaro Berón de Astrada de Santo Tomé. Estadio: Sargento Cabral. Árbitro: Luis Pérez.

18.00 Atlético Sartuntún de Santo Tomé vs. Barracas de Curuzú Cuatiá. Estadio: 27 de Agosto de Santo Tomé. Árbitro: Nicolás Aguirre.

20.00 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Puente Seco de Paso de los Libres. Estadio: San Lorenzo. Árbitro: Maximiliano Ayala.