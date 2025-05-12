River goleó a Barracas y está en cuartos de final

River goleó a Barracas Central por 3 a 0 en el partido que disputaron este lunes, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025.

El “Millonario” ganó con los goles del del defensor Paulo Díaz, a los 11 minutos, el mediocampista Ignacio Fernández, en 43 minutos, y el lateral Marcos Acuña cuando iban 42 minutos de la segunda parte.

Con el triunfo, River jugará como local ante Platense por los cuartos de final del Torneo Apertura.

El “Millonario” abrió el marcador a los 11 minutos. Con un tiro libre desde el costado derecho del área, el volante Kevin Castaño encontró la cabeza del lateral Gonzalo Montiel, quien prolongó en el primer tiempo para asistir al central Paulo Díaz, que controló en el área chica y remató al gol de volea.

River volvió a acercarse 15 minutos después. El delantero Sebastián Driussi recibió desde el costado derecho, encaró hacia el medio y remató desde el borde del área, con un tiro bajo y cruzado que fue contenido por el arquero Marcos Ledesma.

El segundo gol llegó a los 42 minutos. Tras combinar con el lateral Fabricio Bustos, el mediocampista Franco Mastantuono encaró por derecha, llegó hasta el fondo y puso el centro atrás con la pierna derecha, para que el volante Ignacio Fernández aparezca por el primer palo y empuje la pelota al gol.

La primera del segundo tiempo fue para River. A los ocho minutos, después de una larga jugada colectiva, el mediocampista colombiano Kevin Castaño recibió cerca del borde del área y remató alto, con un disparo que salió al medio y fue desviado al córner por Ledesma.

Barracas se acercó por primera vez a los 28 minutos, cuando el mediocampista Nahuel Barrios recuperó tras una mala salida del defensor Marcos Acuña y sacó un remate, que se desvió en un defensor y terminó en un tiro de esquina.

River se perdió el tercero a los 32 minutos. Un centro buscapié desde el costado derecho del defensor Fabricio Bustos habilitó al delantero Facundo Colidio, que quiso picar la pelota ante la salida de Ledesma pero no lo pudo vencer.

El tercer gol de la noche llegó a los 42 minutos. El defensor Marcos Acuña recibió por el costado izquierdo, remató bajo y cruzado y fue beneficiado por un desvió para convertir el 3-0, con un disparo que dio en el palo izquierdo de Ledesma.