Taraguy despide a José Arquier, figura clave del rugby correntino

El Club Taraguy comunicó con profundo pesar el fallecimiento de José Pablo Arquier, uno de los pilares fundamentales en su historia y del rugby del Nordeste.

Su partida, luego de enfrentar con coraje una dolorosa enfermedad, "dejó un gran vacío en la comunidad deportiva que lo vio crecer, enseñar y liderar con pasión", expresaron desde el club.

Arquier fue jugador, entrenador, dirigente y presidente del club, además de convertirse en el primer correntino en presidir la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). Durante años trabajó incansablemente por el crecimiento del rugby infantil, junto a nombres también históricos como Paco Villar y Diego Góngora.

Desde Taraguy lo recordaron como una gran persona, apasionada y comprometida, que dejó enseñanzas imborrables y un legado que continuará en quienes lo conocieron y compartieron el camino del rugby.

El club expresó su acompañamiento a su esposa Marta, su hijo Diego, sus hermanos y demás familiares, testigos y continuadores de su amor por la “casa cuerva”.