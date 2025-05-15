Goleó River y clasificó a los octavos de final

River Plate goleó como local a Independiente del Valle 6 a 2 se aseguró el primer lugar del grupo B de manera anticipada y un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el Monumental y con equipo sin todos los titulares en la formación, River mostró su contundencia en ataque aunque también sufrió con el desequilibrio defensivo.

Sebastián Driussi abrió la cuenta para el Millonario, pero la visita sorprendió y dio vuelta el marcador con goles de Michael Hoyos, ex jugador de Boca Unidos, y Claudio Spinelli.

Antes de concluir la primera etapa, Luis Zárate, en contra de su valla, puso la igulada transitoria y Franco Mastantuono, de tiro penal, dejó el marcador 4 a 2.

En el complemento llegaron los goles de Maximiliano Meza (foto), Miguel Borja y Manuel Lanzini, todos ellos ingresaron en el complemento.

El conjunto ecuatoriano jugó desde el cierre del primer tiempo con un jugador menos, por la expulsión de Mateo Carabajal.

En la última fecha, sexta, el martes 27, River recibirá a Universitario de Lima, Perú, mientras que Independiente del Valle será local de Barcelona de Guayaquil.

Ganó Talleres

Talleres derrotó a Alianza Lima de Perú por 2 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2025.

Los goles fueron convertidos por Rubén Botta, a los 22 minutos de la primera parte, y Valentín Depietri, cuando iban 37 minutos.

Además, el arquero Javier Burrai contuvo un penal del experimentado delantero Paolo Guerrero, cuando iban 45 minutos del primer tiempo y el defensor Carlos Zambrano fue expulsado en 30 minutos del complemento.

Con el triunfo, el equipo cordobés alcanzó la tercera posición del Grupo D, con cuatro unidades.