Definieron fecha y hora para la primera final entre Mandiyú y Victoria

La final del Provincial de Clubes 2025 entre Mandiyú y Victoria de Curuzú Cuatiá comenzará a definirse este fin de semana. La Federación Correntina de Fútbol (Fecof) confirmó que el encuentro de ida se jugará el domingo 25 de mayo.

El primer encuentro de la final será en cancha de Victoria y dará inicio a las 16, en tanto que la revancha será en la capital provincial en el siguiente fin de semana. El campeón clasificará al próximo Regional Federal Amateur, en tanto que la Fecof solicitó al Consejo Federal se le habilite una segunda plaza.

Mandiyú tiene la ventaja para definir como local la final porque terminó mejor ubicado que su rival en la etapa clasificatoria. Fue cuarto y Victoria quedó quinto. El igual que en las otras series eliminatorias, en el caso de igualdad de puntos y diferencia de goles después de los dos encuentros, directamente se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para definir al campeón.

Victoria de Curuzú Cuatiá llegó a la final después de eliminar en semifinales a Barracas de la misma ciudad. En el encuentro de ida igualaron 3 a 3 y en la revancha se impuso 2 a 0. mientras que Mandiyú dejó en el camino a Curupay con victoria en el primer cotejo 2 a 0 y empate en 1 en el segundo.

En el inicio de la rondas eliminatorias, Mandiyú eliminó a El Decano de Ituzaingó y después hizo lo propio con Sportivo Santa Lucía. El camino de Victoria fue con triunfo sobre Porá Purajhey de Sauce y después venció a Puente Seco de Paso de los Libres.

En el Provincial del año 2023, estos Mandiyú y Victoria se enfrentaron pero en la instancia de semifinal. El equipo capitalino ganó la eliminatoria con un global de 3 a 2, pasó a la final y se consagró campeón lograron su único título en el certamen.