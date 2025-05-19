Independiente profundizó la crisis de Boca y lo eliminó del Apertura

Independiente venció este lunes como visitante por 1-0 a Boca, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en el estadio La Bombonera.

El lateral izquierdo Álvaro Angulo convirtió el gol para el Rojo a los 19 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Julio Vaccari avanzaron de ronda en el certamen local, donde deberán enfrentar a Huracán con fecha y horario a confirmar, mientras esperan por la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Boca profundizó su crisis y concluyó el primer semestre sin cumplir los objetivos deportivos trazados y sin entrenador. Después del pitazo final, los fanáticos estallaron y cantaron contra los jugadores y la Comisión Directiva.

En el primer tiempo, las más claras fueron del lado de Boca, con un Miguel Merentiel que primero remató a las manos de Rodrigo Rey y luego logró vencerlo, pero estaba adelantado y todo quedó anulado.

La respuesta del Rojo no tardó en llegar y, a los 33 minutos, Matías Giménez se encontró con una pelota dentro del área tras una desatención de Ayrton Costa y Milton Delgado, pero Agustín Marchesín estuvo atento y evitó la caída de su valla. Cuatro minutos después, Merentiel tuvo una contra muy buena, pero Rey, una vez más, le ahogó el grito al anticiparse a sus intenciones.

A los 39, la más clara para el Xeneize. Un lindo centro al segundo palo de Merentiel llegó a los pies de Carlos Palacios, que con el arco libre y un Rey ya vencido tiró la pelota a la segunda bandeja de manera increíble. Así, las cosas se fueron igualadas al entretiempo.

Mariano Herrón se mostró dispuesto a ir por la victoria y mandó a Edinson Cavani y Ander Herrera al campo de juego, pero esos cambios hicieron más daño que bien y el Xeneize empezó a perder el control de la pelota. Así, a los 18 minutos, una gran jugada individual de Álvaro Angulo terminó en un golazo del colombiano, quien en la previa había avisado que se había guardado un gol para La Bombonera.

A partir de ese momento, el equipo de Julio Vaccari empezó a jugar no sólo con el resultado a favor, sino también con los nervios de Boca, que en la desesperación comenzó a tirar jugadores a la cancha y quedaba mal parado en cada contra de Independiente.

Sobre el final, Marchesín subió a cabecear en dos córners, sin siquiera lograr conectar con la pelota. En una de esas chances, Independiente sacó una contra que terminó con gol, pero como el arquero de Boca estaba del otro lado, un error de juicio de los delanteros del Rojo terminó con un pase que generó un offside y todo quedó anulado.

De todas maneras, a pesar de los siete minutos adicionados, no hubo tiempo para más y el Rojo se quedó con la victoria y el pase a semifinales. Ahora, Independiente enfrentará a Huracán, por un lugar en la final, mientras que Boca empieza a pensar en el Mundial de Clubes, pero antes, en el nombramiento de un técnico definitivo.