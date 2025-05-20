Platense dio el batacazo y eliminó a River

Los cuartos de final del Torneo Apertura fueron para los visitantes. Después de muchísima polémica por el empate de River, Platense se quedó con el boleto a semifinales en una definición dramática desde los penales. En las semifinales el rival será San Lorenzo, vencedor también por penales ante Argentinos Juniors.

Fue un desenlace de alta tensión. Primero, por la protesta de los jugadores visitantes porque la acción en la que desembocó la falta a Borja había sido un lateral para Platense que se marcó para River. Y los seis minutos adicionados, finalmente se hicieron 12, por las demoras de los jugadores visitantes y las quejas al cobrar la sanción. Después, el triunfo por penales descomprimió lo que sentían como una injusticia.

Schor convirtió el quinto y último penal para que el 'Calamar' elimine a River en el Monumental, haciendo historia para los de Vicente López.

Platense estaba festejando el pase a semifinales del Torneo Apertura con un enorme batacazo en el Monumental, pero un error del árbitro Yael Falcón Pérez le permitió a River conseguir un penal (falta de Salomón a Borja) que Franco Mastantuono transformó por gol en el tiempo adicionado para estirar la definición a los remates desde los doce pasos. Allí, finalmente, la Justicia Divina le dio al 'Calamar' la clasificación entre los cuatro mejores, donde enfrentará a San Lorenzo.

Hubo una jugada en la que disputaron la pelota Zapiola y Martínez Quarta, quien la tocó últmo y se fue por un costado. De manera muy rápida, el local sacó el lateral y después llegó la acción del penal en el área calamar.

Platense ganaba 1-0 con gol de Vicente Taborda en el primer tiempo y empató Mastantuono en el final. Ahora van a los penales.