Regatas reaccionó y pegó primero en el clásico de los playoffs

Con un gran reacción en el último cuarto y un triple de Fabián Ramírez Barrios, Regatas superó a San Martín 74 a 72 y dio el primer paso en el playoffs de Reclasificación en la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido que abrió la serie al mejor de cinco partidos se jugó en un completo estadio José Jorge Contte y tuvo estos parciales, todos favorables a la visita: 16-13, 37-34 y 57-52.

Ramírez Barrios, autor del triple del triunfo, fue el máximo goleador en Regatas con 18 puntos, mientras que Charles Thomas fue doble figura con 17 puntos y 14 rebotes.

En San Martín, sus principales referentes ofensivos llegaron desde la banca: Franco Méndez con 17 puntos y Vicente Garello con 15.

Los primeros tres cuartos se jugaron al ritmo que impuso San Martín, principalmente desde la defensa cerca del aro. En el cuarto inicial los triples (3) y las corridas le permitieron adelantarse en el marcador, frente a un rival que respondió con sus individualidades.

Los segundos diez minutos siguieron con control rojinegro que llegó a tener 8 puntos de ventaja de la mano de Méndez y un buen pasaje de Tomás Botta. La aparición de Thomas encabezó la primera reacción de Regatas para igualar el juego en 32.

El tándem Méndez - Garello fue determinante para San Martín recupere el control del juego en ese segmento y en el inicio del último cuarto. Precisamente un triple del correntino, adelantó a su equipo 63 a 52 con 8 minutos en el reloj.

Desde ese momento comenzó la remontada final de Regatas. La defensa fue más fuerte y en el goleo creció la figura del base Nicolás Aguirre y el pivote Thomnas.

Los últimos instantes fueron dramáticos y se alternaron en el dominio del marcador. Dos tiros libres de Méndez adelantaron a San Martín 72 a 71 con 8 segundos por jugar. En tanto que un triple de Ramírez Barrios, con 3 segundo en el reloj, pusieron al frente a Regatas.

En la última acción del juego, la defensa Fantasma fue correcta y San Martín no tuvo la opción de realizar un lanzamiento.

Regatas festejó frente a su público y se adelantó en la serie 1 a 0. El segundo punto se jugará este lunes, desde las 21.00, nuevamente en el estadio José Jorge Contte en el parque Mitres.