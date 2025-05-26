River cierra la fase de grupos en el Monumental

River recibirá este martes a Universitario de Deportes de Perú en el marco de la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez, desde las 21.30 horas, con el arbitraje brasileño Raphael Claus.

El conjunto Millonario (11 puntos) ya se aseguró el primer lugar del grupo B y buscará sumar tres puntos que le permita luchar por el segundo puesto de la clasificación general. Palmeiras será el primer con 15 unidades. En tanto que Universitario necesita un empate y esperar que Independiente Del Valle no golee a Barcelona de Guayaquil para clasificar.

Para este encuentro ante los peruanos, Marcelo Gallardo iba a esperar la evolución de Gonzalo Montiel de su problema muscular pero, finalmente, el campeón del mundo con la Selección argentina no estará disponible y todo indica que saldrá a la cancha el mismo equipo que fue eliminado por Platense en el marco del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Por su parte, Universitario de Deportes viene de ganarle 2-0 a Sporting Cristal, el pasado jueves, en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga 1 de Perú y se asienta como líder del certamen peruano a falta de cinco fechas, con los mismos puntos que el escolta Alianza Lima pero con mayor diferencia de gol.

Para esta visita a Buenos Aires, el entrenador uruguayo Jorge Fossati haría una sola modificación: el ingreso de Aldo Corzo por el argentino Martín Pérez Guedes, haciendo que el peruano se sume a la línea de cinco defensores y que el ecuatoriano José Carabalí ocupe el lugar del oriundo de Tres Arroyos en el mediocampo.