Cristián Núñez y Rolando Ricardone asumen la conducción técnica de Boca Unidos

Boca Unidos tiene nuevo entrenadores y la elección recayó en dos conocidos de la casa. Cristian Núñez y Rolando Ricardone asumirán este martes como DT del equipo profesional que disputa el Torneo Federal A de fútbol.

"Bienvenidos a su casa", titula el comunicado que dio a conocer la entidad correntina para confirmar a los reemplazantes de Matías Mazmud que cesó en su cargo después de la derrota 3 a 0 del pasado sábado frente a San Martín de Formosa.

"La histórica e icónica dupla técnica se hará cargo del equipo junto a Jorge López como preparador físico y Adrián German Rodríguez como entrenador de arqueros", agrega la publicación. Además informa que "este martes será el primer entrenamiento pensando en el partido ante Mitre de Posadas" que recién será por la fecha 13 dado que este fin de semana Boca Unidos quedará libre.

"¡Éxitos, campeones!", le auguró la entidad a los flamantes entrenadores.

Núñez y Ricardone son dos exjugadores con un rico pasado en Boca Unidos pero asumirán un gran desafío: sacar al club de los últimos puestos de la zona 4.

Para Ricardone será su segunda experiencia en el Federal A donde ya dirigió a Crucero del Norte y ahora estaba en El Nacional en la Liga Chaqueña, cargo que dejó para sumarse a Boca Unidos. En tanto que Núñez se venía desempeñando como técnico del equipo liguista de Boca Unidos.