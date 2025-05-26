San Martín dominó el clásico y robó la localia en la Reclasificación

Con una gran producción colectiva y la destacada actuación de Franco Méndez (19 puntos), San Martín le ganó a Regatas 79 a 67 y emparejó la serie de Reclasificación en el Liga Nacional de Básquetbol.

El segundo punto del clásico correntino de los playoffs de la temporada 2024/25 se jugó en el estadio José Jorge Contte y mostró al equipo visitante dominante a partir de su trabajo como equipo tanto en defensa como en ataque. En las dos puntas se mostró solidario y contó con diferentes figuras a lo largo de los 40 minutos.

Después de un primer cuarto parejo, que terminó empatado en 17, San Martín tomó las riendas del partido e impuso condiciones para llevarse el segundo parcial 44 a 39. La labor de Méndez en el segundo cuarto fue determinante para la primera gran ventaja del Rojinegro que llegó a ser de 15. El correntino estableció el ritmo del juego y se hizo presente en la ofensiva (anotó 14 de sus 19 puntos de la noche).

El dominio de San Martín se extendió en el tercer capítulo (64 a 49). La defensa funcionó a la perfección y el ataque fue fluido. Darío Hunt (9) y Federico Grun (15) fueron los jugadores destacados del segmento para que el Rojinegro llegue a tener una ventaja de 17 puntos.

En los últimos diez minutos, San Martín controló el esbozo de reacción que tuvo el rival, le bajó el ritmo al encuentro y lo controló. Samme Givens junto a los triples de Lucas Gargallo y Méndez terminaron de definir el pleito.

Regatas solo ofreció resistencia en el primer capítulo cuando pudo correr en el ataque. Después tuvo problemas para defender y también para anotar. En el primer cuarto perdió por lesión a Nicolás Aguirre y lo sintió. En el último cuarto, cuando achicó la diferencia, tomó malas decisiones en el ataque y dilapidó el esfuerzo que realizó. Sus principales jugadores en la ofensiva fueron Andrés Jaime (15), Charels Thomas (13) e Iván Gramájo (10).

Con la serie 1 a 1 hay otros dos partidos confirmados. Se jugarán en el Fortín Rojinegro el jueves 29 desde las 21,10 hs. y el sábado 31 a partir de las 21.30 hs.