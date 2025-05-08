Mburucuyá y Ferroviario: perdieron los dos y suspensiones de hasta 15 fechas

El Tribunal de Disciplina de la Liga Correntina de Fútbol se expidió sobre los incidentes que se registraron en el encuentro entre Mburucuyá y Ferroviario: perdieron los dos y además se les quitarán 12 puntos a cada club. Además, sancionó a 12 jugadores con hasta 15 fechas de suspensión y a integrantes de un cuerpo técnico con hasta 2 años.

El encuentro entre Mburucuyá y Ferroviario de la novena fecha, disputado el pasado 19 de abril en cancha del club del interior terminó en una gresca generalizada entre los planteles.

El árbitro del partido, Federico Encina, suspendió el encuentro en el minuto 94, cuando el local ganaba 1 a 0 por falta de garantías se seguridad mínimas.

El Tribunal considera probada la responsabilidad de los clubes por “el comportamiento inadmisible y cobaarde de algunos de sus simpatizantes quienes rompieron el alambrado olímpico para ingresar al campo de juego, también ingresaron al sector del túnel, arrojaron todo tipo de proyectiles y atentaron contra la integridad física de las personas que se encontraban en el campo de juego”, también señala el fundamento del fallo que “los clubes son responsables por lo que hacen sus jugadores en un partido”.

El órgano punitivo, decidió dar por terminado el partido y con derrota para los dos clubes, con un un gol encontra para cada uno y sin goles a favor.

También, sancionó con la quinta de 12 puntos para cada club que se hará efectiva una vez que concluya la primera fase del Oficial.

Además, el fallo determinó responsabilidades individuales por mala conducta a varios jugadores. La sanciones van desde las 5 a las 15 fechas.

Cinco fechas: Cristian Romero (M), Diego Valenzuela (F), Gabriel Fleita (F) e Iván Fran (F).

Ocho fechas: Lisando Ríos (M), Rodrigo Romero (M) y Brian Ibarra (F).

Diez fechas: Aver Silvestre (M) y Juan Benítez (M).

Doce fechas: Ovaldo Gómez (M) y Maximiliano Arrieta (F).

Quince fechas: Marcos Escalante (M).

Mientras que los integrantes del cuerpo técnico de Mburucuyá Jonatan Escobar y Néstor Verón recibieron 5 meses y 2 años de suspensión respectivamente.

Ganó Independiente

En otro fallo del Tribunal de Disciplina de la Liga, resolvió darle la razón a la protesta que entabló Independiente sobre Huracán y por lo tanto el equipo rojo suma tres puntos.

El encuentro de la octava fecha, había terminado con triunfo de Huracán sobre Independiente. Sin embargo el club del Barrio Unión protestó por la mala inclusión del jugador Francisco Centurión que al momento del partido estaba suspendido.

El Tribunal dictaminó que, ante esta infracción, que el partido se registre con este marcador: Huracán 0 - Independiente 1. De esta forma, el conjunto Rojo trepó a la primera ubicación junto a Mandiyú con 25 puntos cada uno.

Además, la entidad Azulgrana tiene que abonar una multa equivalente a 150 entradas generales.