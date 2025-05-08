River logró un triunfo clave en Guayaquil

Con una sólida actuación colectiva y puntos altos en ataque, River Plate venció 3-2 a Barcelona de Guayaquil como visitante en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025.

Los goles del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fueron anotados por Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Franco Mastantuono, mientras que los tantos del elenco local llegaron por obra de Octavio Rivero y Lucas Martínez Quarta, en contra.

Con el triunfo, el Millonario se acomoda en el primer puesto del grupo, con ocho puntos, mientras que Barcelona es tercer con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Independiente del Valle de Ecuador, el próximo jueves 15 de mayo a las 21:30 horas, mientras que el elenco ecuatoriano visitará a Universitario de Perú el miércoles 14 a las 23:00.

River llegó al gol en su primer ataque del partido. En ocho minutos, y tras un pase largo del defensor Lucas Martínez Quarta, el delantero Sebastián Driussi hizo un gran control orientado hacia su pierna derecha, para luego rematar bajo y cruzado y convertir el 1-0.

La igualdad llegó a los 14 minutos. El mediocampista brasileño Leonai Souza recuperó la pelota por el costado derecho y puso un centro al primer palo, que habilitó al delantero Octavio Rivero, cuyo potente cabezazo pegó en el palo izquierdo del arquero Franco Armani y se convirtió en el empate.

La tercera conquista de la noche se dio en 25 minutos. Un buen pase filtrado del mediocampista Ignacio Fernández buscaba a Driussi pero continuó su curso hasta llegar a los pies de Facundo Colidio, que controló por el costado derecho y remató bajo y cruzado para convertir el segundo gol del Millonario.

River amplió la ventaja en el segundo minuto del complemento. Un pase filtrado de Facundo Colidio le llegó al delantero Miguel Borja, sobre el primer palo, quien avanzó a pura potencia por izquierda y puso un centro buscapié ante el achique del arquero Ignacio De Arruabarrena, que fue empujado ante el arco desguarnecido por el volante Franco Mastantuono.

Pero sólo pasó un minuto para que los ecuatorianos volvieran a descontar. El lateral Byron Castillo desbordó por derecha y puso un centro rasante ante la salida del arquero Franco Armani, que fue empujado contra su propio arco por el defensor Lucas Martínez Quarta, que no alcanzó a reaccionar a tiempo.