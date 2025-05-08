San Martín venció a Boca y clasificó a los playoffs

San Martín cerró su fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol con un gran triunfo como local sobre Boca Juniors 69 a 64 y se clasificó a los playoffs.

El equipo correntino quedó con 19 triunfos y la misma cantidad de derrotas y se mantiene en la décima posición. Unión (18-19) y San Lorenzo (16-19) lo pueden alcanzar en la tabla de posiciones y Ferro (17-18) superarlo, pero San Lorenzo y Ferro se deben enfrentar entre sí. Contra los tres equipos, el Rojinegro tiene ventaja en el desempate.

Gastón García con 21 puntos, Federico Grun con 13 y Sebastián Acevedo con 10 fueron los jugadores destacados en San Martín. Boca, que el sábado desde las 11.30 visitará a Regatas, tuvo como principal goleador a José Vildoza con 14 puntos.

El inicio del partido jugado este jueves en el Fortín fue accidentado. La humedad obligó a que el juego se detenga al promediar el cuarto inicial para secar la cancha y arrojar harina de almidón de maíz el parquet.

Después de diez minutos, se retomó el encuentro y San Martín se acomodó al contexto y de la mano de un efectivo Gastón García sacó 10 puntos de ventaja (24-14).

En el segundo cuarto, el partido sufrió otro parate, esta vez por un corte en el suministro eléctrico. Volvió la luz y se retomó el juego. Boca lastimó con los rebotes en ofensiva y las salidas en transiciones para achicar la brecha.

San Martín bajó la producción ofensiva y aumentó el número de pérdidas. Cuando encontró los tiros abiertos de tres puntos, recuperó la diferencia para llegar al descanso largo arriba en el marcador 41 a 33.

En los terceros diez minutos, San Martín estiró la máxima a 12 puntos (48 a 36) con el aporte de Federico Grun, en tanto que Boca respondió con los tiros de tres puntos de José Vildoza.

El partido se jugó al ritmo que impuso el equipo correntino, el goleo fue bajo (14 a 14) y San Martín se mantuvo al frente (55-47).

Con seis puntos en fila de Vicente Garello en el inicio del último cuarto, San Martín se adelantó 63 a 52. Después intentó jugar con esa diferencia y el reloj, maniató al rival hasta los segundos finales.

Una falta antideportiva sancionada a Franco Méndez, con nueve segundos por jugar le dio incertidumbre a la definición.

Facundo Piñero anotó 1 de 2 libres y puso a su equipo 3 abajo (67-64). El propio Piñero tomó un tiro de tres puntos y erró. El rebote quedó para García, la figura del encuentro, recibió una falta y con dos libres selló el triunfo correntino.