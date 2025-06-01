Comienza la venta de entradas para el clásico decisivo en la Reclasificación

El clásico correntino entre Regatas y San Martín por la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) ya palpita su quinto y decisivo capítulo.

El juego que otorgará una plaza para los cuartos de final se disputará este martes 3 desde las 21.10 en el estadio José Jorge Contte y desde este lunes se pondrá a la venta las entradas exclusivamente en en club ubicado en el parque Mitre.

La serie eliminatoria está empatada en 2. El primer juego se desarrolló en el estadio de Regatas y el triunfo fue para el local. En la revancha, en la misma sede, San Martín salió airoso.

En el Fortín, se repitieron los resultados. Primero ganó Regatas y después San Martín para dejar todo empardado en 2.

El quinto cotejo se jugará en cancha del Fantasma porque terminó mejor ubicado que su clásico rival en la fase regular. El decisivo partido dará inicio a las 21.10 hs. y será televisado por la señal de TyC Sports.

Si el vencedor es Regatas, desde el sábado 7 enfrentará en los cuartos de final a Oberá Tenis Club. En el caso de triunfar San Martín, su rival será Boca Juniors y la serie, al mejor de cinco partidos, dará inicio el viernes 6.

Este lunes iniciará la venta de entradas para el quinto juego entre Regatas y San Martín en la sede del club fantasma.

La venta de plateas del día lunes será de 10 a 12 y de 16 a 20 horas solamente para socios y abonados de Regatas.

En tanto que, en el mismo horario las populares se venderán para socios y no socios. Será una entrada por socio, con la presentación del carnet y cuota al día, sin excepción.

El precio de las entradas para al sector de plateas quedó establecido en $8.000 para socios de Regatas y $20.000 para no socios. En tanto que el costo de las populares se fijó en $5.000 para socios del remero y $12.000 no socios.

Desde el club de Regatas informaron que el día de partido el medio de pago será únicamente en efectivo.