Platense logró su primer título en el fútbol argentino

Platense derrotó por 1 a 0 a Huracán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se quedó con el Torneo Apertura 2025.

El único gol del partido fue convertido por el extremo Guido Mainero, con una volea fantástica en 18 minutos de la segunda etapa.

Con el triunfo, Platense logró su primer título de la historia del club en Primera División, en más de 120 años de historia.

Además, el “Calamar” accedió a la disputa de las próximas ediciones del Trofeo de Campeones y le garantizó un lugar en la Copa Libertadores 2026.

La primera llegada del partido fue a los siete minutos de la primera parte, para el “Globo” cuando un tiro libre del volante Matko Miljevic fue rechazado por la defensa y el rebote le quedó al extremo Agustín Urzi, cuyo remate lejano y con el empeine buscaba el segundo palo y se fue alto por muy poco.

El primer remate del “Calamar” llegó a los 14 minutos, con un tiro del lateral Juan Saborido desde una posición lejana que se fue muy desviado por encima del travesaño.

Platense se volvió a acercar en 20 minutos de la primera etapa, cuando un tiro libre muy cercano al área fue efectuado por el delantero Vicente Taborda, que buscó el segundo palo pero su remate se fue apenas por encima del horizontal.

La última del primer tiempo fue del equipo de la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez, con un disparo del extremo Guido Mainero a los 42 minutos, tras una buena jugada individual, que se fue desviado por arriba.

Platense abrió el marcador a los 18 minutos de la segunda etapa. Un tiro libre del delantero Vicente Taborda buscó el segundo palo y fue devuelto al área de cabeza por el defensor Ignacio Vázquez, para que el delantero Guido Mainero enganche la pelota con una volea fantástica, la coloque lejos del alcance del arquero Hernán Galíndez y ponga el 1-0 del “Calamar”.

El equipo de Vicente López volvió a llegar en 33 minutos del complemento, con una recuperación y posterior remate desde el borde del área del mediocampista Rodrigo Herrera, cuyo intento estaba cargado de potencia y se fue por encima del horizontal.

El equipo de la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez se quedó con un campeonato que quedará registrado en la memoria de todos los hinchas calamares. Eliminaron a Racing en el Cilindro, River en el Monumental, San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y al Globo en el Madre de Ciudades.