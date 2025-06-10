Una delegación de taekwondistas correntinos se destacó en una competencia internacional

Los deportistas del Team Crismanich tuvieron una destacada participación en el Formosa el fin de semana durante un campeonato internacional de taekwondo.

La ciudad de Clorinda, Formosa, fue sede del Campeonato Internacional de Taekwondo “Copa Hwangso” donde participaron delegaciones nacionales e internacionales.

La delegación correntina a cargo de Cristian González Blanco y Marta Falcón tuvo un gran rendimiento en la competencia tanto en la modalidad de combate (kyorugui) como en formas (poomsae).

Resultados en Kyorugui (combate):

Oro: Akiles Medina, Jeremías Alegre y Gino del Vecchio.

Plata: Nazareno Galarza, Alan Medina, Joaquín Pujol y Wilson Aguirre.

Resultados en Poomsae (formas):