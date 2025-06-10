¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
Policía de Corrientes frutihortícola Omar Larroza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Copa Hwangso

Una delegación de taekwondistas correntinos se destacó en una competencia internacional

Deportistas del Team Crismanich obtuvieron grandes resultados en la competencia realizada en Clorinda, Formosa.

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 13:04

Los deportistas del Team Crismanich tuvieron una destacada participación en el Formosa el fin de semana durante un campeonato internacional de taekwondo.

La ciudad de Clorinda, Formosa, fue sede del Campeonato Internacional de Taekwondo “Copa Hwangso” donde participaron delegaciones nacionales e internacionales.

La delegación correntina a cargo de Cristian González Blanco y Marta Falcón tuvo un gran rendimiento en la competencia tanto en la modalidad de combate (kyorugui) como en formas (poomsae).

Resultados en Kyorugui (combate):

  • Oro: Akiles Medina, Jeremías Alegre y Gino del Vecchio.
  • Plata:  Nazareno Galarza, Alan Medina, Joaquín Pujol y Wilson Aguirre.

Resultados en Poomsae (formas):

  • Oro: Joaquín Pujol
  • Plata: Nazareno Galarza
     
PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD